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    Протести в М'янмі: оприлюднено катастрофічну кількість жертв

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    Акції протесту в М'янмі влада придушує агресивним способом - Протести в М'янмі: оприлюднено катастрофічну кількість жертв
    Акції протесту в М'янмі влада придушує агресивним способом
    Фото з відкритих джерел

    Населення масово влаштовує невеликі «партизанські мітинги»

    У М'янмі в ході протестів загинули вже понад 550 осіб. Серед загиблих – 46 дітей. Про це інформує Reuters.

    Незважаючи на репресії, противники військового перевороту в країні щодня виходять на протести у всіх містах. Вони також часто влаштовують так звані «партизанські мітинги» – невеликі швидкі демонстрації непокори, перш ніж сили безпеки зможуть відреагувати.

    Влада аби придушити опозицію, вимкнула мобільні дані, з п'ятниці наказала інтернет-провайдерам скоротити бездротовий широкосмуговий зв'язок, позбавивши доступу більшість клієнтів.

    У боротьбі з протестантами видано ордери на арешт 18 знаменитостей шоу-бізнесу, в тому числі впливових осіб в соціальних мережах і двох журналістів. Їх звинуватили в підбурюванні військовослужбовців до заколоту або нехтування їхніми обов'язками.

    Нагадаємо, що взимку прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

    Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

    Теги: діти протест М'янма
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