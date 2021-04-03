Протести в М'янмі: оприлюднено катастрофічну кількість жертв

Населення масово влаштовує невеликі «партизанські мітинги»

У М'янмі в ході протестів загинули вже понад 550 осіб. Серед загиблих – 46 дітей. Про це інформує Reuters.

Незважаючи на репресії, противники військового перевороту в країні щодня виходять на протести у всіх містах. Вони також часто влаштовують так звані «партизанські мітинги» – невеликі швидкі демонстрації непокори, перш ніж сили безпеки зможуть відреагувати.

Влада аби придушити опозицію, вимкнула мобільні дані, з п'ятниці наказала інтернет-провайдерам скоротити бездротовий широкосмуговий зв'язок, позбавивши доступу більшість клієнтів.

У боротьбі з протестантами видано ордери на арешт 18 знаменитостей шоу-бізнесу, в тому числі впливових осіб в соціальних мережах і двох журналістів. Їх звинуватили в підбурюванні військовослужбовців до заколоту або нехтування їхніми обов'язками.

Нагадаємо, що взимку прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.