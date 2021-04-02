Погроми на Банковій: суд відправив активіста Філімонова під домашній арешт

Адвокат Сергія Філімонова під час засідання заявив, що те, що його підзахисний використовував фаєр, не може бути доказом його провини

Активіст каже, що протест був мирним, оскільки «жодна людина не постраждала»

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Сергія Філімонова, який брав участь в акції під Офісом президента 20 березня.

Про це 1 квітня повідомляє «Суспільне».

Філімонов перебуватиме під домашнім арештом два місяці. Йому інкримінують порушення ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень).

Адвокат Філімонова Масі Найєм під час засідання заявив, що те, що його підзахисний використовував фаєр, не може бути доказом його провини. Сам активіст каже, що протест був мирним, оскільки «жодна людина не постраждала», і що він особисто «зупиняв людей, коли починалися сутички з поліцією».

Суддя зрештою погодилася з версією слідства.

Засідання у справі Олексія Білковського, який теж брав участь в акції протесту, відклали, бо адвокат заявив відвід судді.

Раніше підозрюваний у хуліганстві на Банковій Філімонов пояснив, навіщо було бити шибки й малювати стіни.

Нагадаємо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Також Сергію Філімонову інкримінують організацію «активних хуліганських дій» під Офісом президента. Зокрема йому було вручено підозру у порушенні ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. За словами самого Філімонова, правоохоронці вручили підозру без присутності адвоката, що суперечить закону.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.