У МОЗ прогнозують чотири тисячі летальних випадків від коронавірусу в Україні



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Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 709

На сьогодні Україна йде за жовтим сценарієм розвитку пандемії

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що на сьогодні країна йде за жовтим сценарієм розвитку пандемії коронавірусу. Про це він заявив під час брифінгу 1 серпня.

За словами Ляшка, ще місяць тому показники України відповідали жовто-зеленому сценарію. Також МОЗ прогнозує, що жертвами коронавірусної інфекції можуть стати 4 тис. українців, а загальна кількість випадків може скласти до 400 тис.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що пандемія коронавірусу не залежить від сезонності, як це відбувається з грипом або іншими схожими захворюваннями.

Також голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що скликає надзвичайну комісію через посилення пандемії.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.