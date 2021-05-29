В Індії зафіксували найнижчий приріст випадків коронавірусу за останні 45 днів

24 травня Індія подолала межу в три мільйони смертей через коронавірусну інфекцію

За останні 18 днів в Індії зареєстровано понад 68000 смертей

Індія повідомила в суботу про 173 790 нових випадків зараження коронавірусом за попередні 24 години, що є найнижчим денним зростанням за 45 днів, у той час, як кількість смертей зросла на 3 617 випадки. Про це повідомляється на сайті на дані МОЗ Індії.

Це вже третій раз з 13 квітня, коли в Індії зареєстровано менш як 200000 випадків захворювання Covid-19. 25 травня в Індії було зареєстровано 196000 тисяч випадків Covid-19, а 28 травня – 186364 випадки.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, загальна кількість випадків коронавірусної інфекції сягнула 27,7 мільйона людей, а загиблих уже – 322512 осіб.

За останні 24 години 284 601 особа була виписана з лікарень. За останні 18 днів в Індії зареєстровано понад 68000 смертей.

24 травня Індія подолала межу в три мільйони смертей через коронавірусну інфекцію, ставши третьою країною в світі після США і Бразилії, яка переступила цей рубіж.

В Індії зареєстровано рекордну добову кількість смертей від Covid-19 рівно тиждень тому: 4529 смертей.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Індії залишається напруженою. Місць в лікарнях бракує, подекуди хворі індуси лежать під деревами, а крапельниця з ліками звисає з гілки.

Як повідомлялося, влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням.