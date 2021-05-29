В Україні від коронавірусу вакцинували перший мільйон людей

Черга громадян на вакцинацію біля входу у Виставковий центр на столичній Лівобережці

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області

За минулу добу проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

За 28 травня було зроблено на 522 щеплення більше, ніж за попередню добу.

9785 людей було вакциновано першою дозою, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7030 осіб.

Вакцинацію здійснювали силами 273 мобільних бригад з імунізації та 354 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області – 3148 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 117 899 щеплень.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 132 821 щеплення. Вакциновано 1 008 859 осіб, з них отримали першу дозу – 1 008 857 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 123 964 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.

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