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    У В’єтнамі виявили гібрид індійського і британського штамів коронавірусу

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    В&rsquo;єтнам досі практично не&nbsp;постраждав від пандемії коронавірусу - У В’єтнамі виявили гібрид індійського і британського штамів коронавірусу
    В’єтнам досі практично не постраждав від пандемії коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Мутація вперше виявлена на території Індії

    У міністерстві охорони здоров’я В’єтнаму заявили, що в країні виявлено новий мутант коронавірусу, який являє собою гібрид індійського і британського варіантів SARS-CoV-2.

    Нова мутація коронавірусу дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом, – повідомляє Reuters.

    Вважається, що ці варіанти більш заразні. Так званий британський варіант, або B.1.1.7, був вперше виявлений в жовтні і в наступні місяці викликав вибухове зростання числа заражень, в тому числі в Західній Європі.

    Мутація, вперше виявлена в Індії, B.1.617, за останні місяці заразила мільйони людей. В Індії виявлено до 400 тис. нових випадків зараження, а число загиблих щодня перевищує 4 тис. чоловік.

    За даними Університету Джона Хопкінса, В’єтнам досі практично не постраждав від пандемії коронавірусу. На сьогоднішній день виявлено майже 6,4 тис. випадків зараження, і щонайменше 47 осіб померли.
    У цьому місяці, однак, спостерігається постійне зростання щоденного числа інфекцій. В останній тиждень квітня середньодобове значення не перевищувало 10. На цьому тижні середньодобовий показник вже перевищив 200 інфекцій.

    Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.

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    Теги: В'єтнам хвороби епідемія коронавірус
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    У В’єтнамі виявили гібрид індійського і британського штамів коронавірусу