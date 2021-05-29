У В’єтнамі виявили гібрид індійського і британського штамів коронавірусу

Мутація вперше виявлена на території Індії

У міністерстві охорони здоров’я В’єтнаму заявили, що в країні виявлено новий мутант коронавірусу, який являє собою гібрид індійського і британського варіантів SARS-CoV-2.

Нова мутація коронавірусу дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом, – повідомляє Reuters.

Вважається, що ці варіанти більш заразні. Так званий британський варіант, або B.1.1.7, був вперше виявлений в жовтні і в наступні місяці викликав вибухове зростання числа заражень, в тому числі в Західній Європі.

Мутація, вперше виявлена в Індії, B.1.617, за останні місяці заразила мільйони людей. В Індії виявлено до 400 тис. нових випадків зараження, а число загиблих щодня перевищує 4 тис. чоловік.

За даними Університету Джона Хопкінса, В’єтнам досі практично не постраждав від пандемії коронавірусу. На сьогоднішній день виявлено майже 6,4 тис. випадків зараження, і щонайменше 47 осіб померли.

У цьому місяці, однак, спостерігається постійне зростання щоденного числа інфекцій. В останній тиждень квітня середньодобове значення не перевищувало 10. На цьому тижні середньодобовий показник вже перевищив 200 інфекцій.

Нагадаємо, станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 144 дитини та 55 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1309 осіб, летальних випадків – 156, одужало – 10199 осіб.

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