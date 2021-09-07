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    В Індії у 11 осіб виявлено симптоми смертельно небезпечного вірусу Ніпах

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    Серед 11 виявлених заражених - батьки дитини, а також її родичі і медперсонал - В Індії у 11 осіб виявлено симптоми смертельно небезпечного вірусу Ніпах
    Серед 11 виявлених заражених - батьки дитини, а також її родичі і медперсонал
    Фото: K. Ragesh

    Через вірус помер 12-річний хлопчик

    У штаті Керала на південному заході Індії виявили 11 випадків зараження вірусом ніпах. Через цей вірус помер 12-річний хлопчик. Про це повідомляє The Hindu.

    Через вірус помер 12-річний хлопчик.

    «Хлопчик побував як мінімум в чотирьох лікувальних установах, перш ніж його госпіталізували в приватну лікарню, де він помер. Тому більшість контактів - це медичні працівники», - сказала міністр охорони здоров'я штату Вина Джордж.

    Серед 11 виявлених заражених - батьки дитини, а також її родичі і медперсонал.

    «Їх стан стабільний. У матері хлопчика в неділю ввечері піднялася температура, але зараз вона спала », - сказала міністр.

    За її словами, міністерству на даний момент відомо про 251 людину, з якими контактував померлий. 129 з них - медпрацівники.

    У списку громадян з підвищеним ризиком зараження перебувають 54 особи, з яких медичних працівників - 30. Всі вони поміщені на карантин в лікарню, додала Джордж.

    Вірус Ніпах викликає важкі респіраторні захворювання та запалення мозку. Його летальність досягає 75%, при цьому вакцини від цього вірусу немає. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інкубаційний період Ніпах становить від чотирьох до 14 днів, але є дані про те, що цей термін може досягати 45 днів.

    Рознощиками Ніпах виступають крилани - великі кажани, які живляться фруктами. До зараження призводить слина криланів, яку вони залишають на їжі. З цієї причини індійська влада рекомендувала жителям країни не їсти пошкоджені або надкушені плоди і не піднімати їх з землі.

    Вперше Ніпах виявили в Малайзії в 1998 році. Після цього спалахи вірусу неодноразово відбувалися в Азії. Під час однієї з останніх, яка була в Кералі в 2018 році, від Ніпах загинули 17 осіб. ВООЗ відносить вірус до одного з найбільш небезпечних.

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    Теги: Індія карантин батьки вірус ВООЗ
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    В Індії у 11 осіб виявлено симптоми смертельно небезпечного вірусу Ніпах