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    Здоров'я

    Вчені розповіли, який показник крові вказує на важку форму Covid-19

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    Один показник крові точно прогнозує ризик важкого перебігу Covid-19 - Вчені розповіли, який показник крові вказує на важку форму Covid-19
    Один показник крові точно прогнозує ризик важкого перебігу Covid-19

    Стабільні значення С-реактивного білка вказували на більш стабільний перебіг хвороби

    Показник крові допоможе точно визначати пацієнтів, найбільш вразливих до важкої форми Covid-19, і заздалегідь починати протизапальну терапію, попереджаючи важкі ускладнення, вважають вчені.

    Дослідники з США виявили, що швидке підвищення рівня С-реактивного білка – біомаркери гострих запальних процесів в організмі – протягом перших 48-72 годин після госпіталізації вказує на те, що перебіг хвороби буде важким, включаючи труднощі з диханням і необхідністю штучної вентиляції легенів.

    Про це повідомляє EurekAlert.

    При цьому, підкреслюють вчені, стабільні значення С-реактивного білка вказували на більш стабільний перебіг хвороби.

    Всього в дослідженні взяли участь 100 пацієнтів. Їм оцінювали динаміку біомаркера в крові протягом декількох днів після госпіталізації.

    «Клінічний стан всіх цих пацієнтів був відносно схожим під час поступлення до лікарні, проте вже через 24 години ми змогли побачити за динамікою С-реактивного білка запалення, яке в подальшому доводило їх у відділення інтенсивної терапії», – заявив співавтор дослідження, лікар відділення реанімації Еді Йонг Кім.

    Вчені підкреслюють, що одного аналізу на визначення рівня С-реактивного білка – мало. Аналіз слід проводити протягом трьох днів, щоб простежити динаміку показника.

    «Результати мають важливе практичне значення з точки зору вибору початкової стратегії лікування пацієнтів. Деяким буде необхідна рання імуномодулююча терапія для попередження важких ускладнень і дані лабораторних тестів будуть аргументом для лікарів для швидкого призначення цих препаратів», – вважають експерти.

    У госпіталі Брігхем, де проводилося дослідження, вже змінили протокол і включили туди обов'язковий моніторинг рівня С–реактивного білка протягом перших трьох днів після госпіталізації.

    США хвороби час
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