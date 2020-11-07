У посліді японських кажанів знайшли схожий з Covid-19 вірус

Виявлена форма вірусу не передається людині

Японські вчені знайшли в посліді кажанів, які мешкають на території їх країни вірус, схожий з Covid-19. Про це повідомляє японське суспільне телебачення.

Експерти з Токійського університету виявили, що він на 81,5% ідентичний коронавірусу SARS-CoV-2. У дослідах використовувалися біоматеріали кажанів, зібрані сім років тому. В ході клінічних випробувань було встановлено, що виявлена форма вірусу не передається людині.

Відзначається, що японські вчені перші знайшли у місцевих тварин вірус з таким високим відсотком ідентичності новому коронавірусу. При цьому у кажанів, що мешкають в Китаї, фахівці вже виявляли віруси, які на 95% і вище ідентичні SARS-CoV-2.

Нагадаємо, у Данії виявили 214 людей з мутованим коронавірусом, який пов’язують з норками.

До слова, втрата нюху під час хвороби на Covid-19 – це добрий знак. Лікарі помітили закономірність, що цей симптом притаманний людям з легким перебігом хвороби. Важкі пацієнти рідше перестають відчувати запахи.

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