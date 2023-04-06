В Інгушетії сталася перестрілка: двоє силовиків загинули, ще шестеро – поранені (відео)
Режим «контртерористичної операції» було введено в Малгобецькому районі ще 3 квітня
У ніч на 6 квітня в Інгушетії, яка є суб’єктом РФ, спецназ ФСБ розпочав «контртерористичну операцію» із затримання підозрюваних в обстрілі поста ДПС 27 березня. Про це повідомляють росЗМІ.
Повідомляється, що перестрілка розпочалася у поселенні Зязіков-Юрт Малгобецького району.
«Під час спроби затримання останні чинили опір і відкрили вогонь по співробітниках правоохоронних органів з автоматичної зброї», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що силовики змогли вийти на слід групи, яка, нібито, обстріляла пост ДПС на кордоні Північної Осетії та Інгушетії 27 березня та співробітників ПДН на околиці Малгобека 3 квітня.
Режим «контртерористичної операції» було введено в Малгобецькому районі ще 3 квітня.
РосЗМІ повідомляють, шо підозрювані сховалися у занедбаному будинку. Вони відмовилися здаватися, а тому почалася стрілянина зі спецназом ФСБ.
Внаслідок перестрілки двоє силовиків загинули, а також шестеро отримали поранення. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Раніше повідомлялося, що у середу, 5 квітня, чоловік із сокирою напав на дитячий садок в Блюменау, що на півдні Бразилії. Є загиблі серед дітей.
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