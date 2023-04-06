У Бразилії чоловік із сокирою напав на дитсадок: є загиблі

Нападник убив четирьох дітей, ще чотирьох – поранив

У середу, 5 квітня, чоловік із сокирою напав на дитячий садок в Блюменау, що на півдні Бразилії. Про це повідомляє CNN.

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Як зазначається, у результаті нападу зловмисника четверо дітей віком від п’яти до семи років загинули. Ще четверо дітей отримали поранення.

Місцева поліція затримала 25-річного нападника. За даними правоохоронців, чоловік перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник утік, а згодом сам здався поліції.

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Нагадаємо, що в Нідерландах 3 квітня було ув’язнено вісьмох зловмисників, які викрали дорогоцінні метали на суму приблизно 14,5 млн євро та стріляли в поліцейських в Амстердамі.

До слова, у німецькому місті Карлсруе 10 березня поліція здійснила штурм аптеки і затримала зловмисника, який утримував людей у заручниках.