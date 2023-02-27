Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам
фото з відкритих джерел

ЗМІ звернули увагу на схвильований вигляд диктатора на нараді з силовиками

Пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувала коротке відео наради диктатора з силовим блоком, яке починається словами «у світлі подій внутрішнього характеру і насамперед зовнішнього хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної та військової складової навколо нашої Білорусі».

У цьому відео білоруський диктатор жодного слова не каже, що має на увазі під подіями внутрішнього характеру.

Видання @nashaniva звертає увагу, що на нараді, де були присутні Держсекретар Ради безпеки, міністри внутрішніх справ та оборони, голови КДБ та Держприкордонкомітету РБ, він мав схвильований вигляд.

Крім того, Лукашенко зажадав від силовиків «найжорстокішої» дисципліни, особливо на кордоні. Також звертає прикметно, що преслужба наголошує на тому, що нарада відбулася напередодні його триденного візиту Лукашенка до Китаю.

Нагадаємо, 26 лютого, на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Зазначається, що білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких завдали удар по літаку країни-агресорки. За словами лідера білоруського опозиційного руху BYPOL Олександра Азарова, організатори атаки успішно втекли і вже перебувають у безпеці за кордоном.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибухів у Мачулищах російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛО А-50, який корегує удари бомбардувальників отримав серйозні пошкодження. Внаслідок вибухів (місця вказані на фото) постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Читайте також: Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Теги: Білорусь росія війна диверсия

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Дружина Байдена хоче, аби чоловік балотувався на другий термін
Дружина Байдена хоче, аби чоловік балотувався на другий термін
Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово
Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово
Брюссель заморозив активи РФ на суму 58 млрд євро: стали відомі подробиці
Брюссель заморозив активи РФ на суму 58 млрд євро: стали відомі подробиці
Орбан розповів, що планує робити із європейськими трубопроводами
Орбан розповів, що планує робити із європейськими трубопроводами
Бути перемовинам? Газета Bild розкрила плани країн ЄС щодо війни в Україні
Бути перемовинам? Газета Bild розкрила плани країн ЄС щодо війни в Україні
Російська влада вигадала метод боротьби із тими, хто не хоче народжувати дітей
Російська влада вигадала метод боротьби із тими, хто не хоче народжувати дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
27K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
17K
У кількох областях активізувалися диверсанти
16K
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
14K
Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли додаткові ділянки
14K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту