Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам

ЗМІ звернули увагу на схвильований вигляд диктатора на нараді з силовиками

Пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувала коротке відео наради диктатора з силовим блоком, яке починається словами «у світлі подій внутрішнього характеру і насамперед зовнішнього хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної та військової складової навколо нашої Білорусі».

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У цьому відео білоруський диктатор жодного слова не каже, що має на увазі під подіями внутрішнього характеру.

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Видання @nashaniva звертає увагу, що на нараді, де були присутні Держсекретар Ради безпеки, міністри внутрішніх справ та оборони, голови КДБ та Держприкордонкомітету РБ, він мав схвильований вигляд.

Крім того, Лукашенко зажадав від силовиків «найжорстокішої» дисципліни, особливо на кордоні. Також звертає прикметно, що преслужба наголошує на тому, що нарада відбулася напередодні його триденного візиту Лукашенка до Китаю.

Нагадаємо, 26 лютого, на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Зазначається, що білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких завдали удар по літаку країни-агресорки. За словами лідера білоруського опозиційного руху BYPOL Олександра Азарова, організатори атаки успішно втекли і вже перебувають у безпеці за кордоном.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибухів у Мачулищах російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛО А-50, який корегує удари бомбардувальників отримав серйозні пошкодження. Внаслідок вибухів (місця вказані на фото) постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.