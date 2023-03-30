У Росії чоловік підпалив двох силовиків: деталі (відео)
Відомо, що силовики затримували чоловіка за «дискредитацію армії РФ»
30 березня на Тульщині, що в Росії, чоловік погрожував підпалити будинок і намагався вбити силовиків, які приїхали його затримати за дискредитацію російської армії. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними росЗМІ, вперше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за критику війни ще в травні минулого року. Удруге він не хотів здаватися силовикам та виступав проти свого затримання.
62-річний Сергій Буйвол забарикадувався у квартирі будинку на вулиці Генерала Бєлова у Новомосковську та кричав, що спалить будівлю. Російським правоохоронцям довелося евакуювати мешканців будинку.
Коли оперативники проникли в приміщення, він облив двох із них займистою рідиною, відкрив газ і підпалив їх. Правоохоронцям довелося стріляти. Звуки пострілів також потрапили на відео.
У зловмисника рани живота та ноги, його госпіталізували. Поліцейські відбулися легкими опіками. За словами сусідів, затриманий зловживав алкоголем і колись перебував у секті. Мешканці також розповіли, що чоловік може бути хворим психічно. Порушено кримінальну справу.
За даними росЗМІ, раніше Сергій Буйвол проходив обвинуваченим у справі дискредитації армії РФ. Тоді чоловік виступав проти війни в Україні в соціальних мережах, його оштрафували на 30 тис. рублів.
Нагадаємо, що нещодавно в Росії невідомий влаштував стрілянину посеред вулиці.
Раніше повідомлялося, що в РФ чоловік стріляв у начальника призовної комісії. Нападник випустив чотири кулі.
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