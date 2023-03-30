У Росії чоловік підпалив двох силовиків: деталі (відео)

Відомо, що силовики затримували чоловіка за «дискредитацію армії РФ»

30 березня на Тульщині, що в Росії, чоловік погрожував підпалити будинок і намагався вбити силовиків, які приїхали його затримати за дискредитацію російської армії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За даними росЗМІ, вперше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за критику війни ще в травні минулого року. Удруге він не хотів здаватися силовикам та виступав проти свого затримання.

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62-річний Сергій Буйвол забарикадувався у квартирі будинку на вулиці Генерала Бєлова у Новомосковську та кричав, що спалить будівлю. Російським правоохоронцям довелося евакуювати мешканців будинку.

Коли оперативники проникли в приміщення, він облив двох із них займистою рідиною, відкрив газ і підпалив їх. Правоохоронцям довелося стріляти. Звуки пострілів також потрапили на відео.

У зловмисника рани живота та ноги, його госпіталізували. Поліцейські відбулися легкими опіками. За словами сусідів, затриманий зловживав алкоголем і колись перебував у секті. Мешканці також розповіли, що чоловік може бути хворим психічно. Порушено кримінальну справу.

Затриманий Сергій Буйвол

За даними росЗМІ, раніше Сергій Буйвол проходив обвинуваченим у справі дискредитації армії РФ. Тоді чоловік виступав проти війни в Україні в соціальних мережах, його оштрафували на 30 тис. рублів.

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Нагадаємо, що нещодавно в Росії невідомий влаштував стрілянину посеред вулиці.

Раніше повідомлялося, що в РФ чоловік стріляв у начальника призовної комісії. Нападник випустив чотири кулі.