Через повені у Перу постраждало 13 тисяч людей



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На початку цього місяця уряд країни оголосив надзвичайний стан через повінь в більш ніж 650 районах країни

У Перу через сильні зливи в багатьох районах тривають повені. За останніми даними, в результаті стихії постраждали щонайменше 13 тисяч осіб і близько 50 загинули. Про це повідомляє Euronews.

Згідно з інформацією видання, серед найбільш постраждалих районів - Ікітос, Уануко і Оксапампа. У сільській місцевості Ікітос школярі були змушені добиратися додому по затоплених вулицях, які перетворилися на річки, в господарських тазах.

Відзначимо, що на початку цього місяця уряд країни оголосив надзвичайний стан через повінь в більш ніж 650 районах країни. Про прогнозами синоптиків, погана погода протримається до наступного тижня.

Нагадаємо, що кількість загиблих від повеней в Ірані, які тривають останні кілька днів, зросла до щонайменше 30 осіб.

Також нагадаємо, що на південному сході Африки через циклон «Ідай», що накрив частину континенту наприкінці минулого тижня та спричинив масштабні повені, постраждали 1,85 млн людей.

Вже відомо, що циклон «Ідай» забрав життя щонайменше 761 особи.