Аварія в Сумах: куди несе хмару аміаку

Дмитро Живицький повідомив подробиці аварії

Наразі зона ураження аміаком внаслідок витоку на підприємстві «Сумихімпром» становить близько 2,5 км. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

«Напрям вітру та населені пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця», - поінформував він.

Працюють аварійні бригади заводу та рятувальники ДСНС.

Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто).

Як повідомлялося, 21 березня близько 4:30 у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку.

Аміак є вкрай отруйним, вогненебезпечним газом. Розпізнати його можна по різкому запаху та їдкому смаку. Кольору цей газ не має. Міністерство охорони здоров'я розповідає, як діяти у разі отруєння цим газом.

Раніше стало відомо, що Росія готує проти України хіматаку. Знайдено ще одне підтвердження (фото).

Також країна-агресор поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

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