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    У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca

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    У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca - У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca
    У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca
    Фото: AFP

    з моменту початку вакцинації цією вакциною у Франції було зареєстровано 30 випадків тромбозу, в тому числі 9 смертельних випадків

    У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca. Один випадок виявився смертельним. Про це повідомляє Le Figaro.

    У період з 23 по 29 квітня у Франції відбулися два нових випадки атипового тромбозу, пов'язані з вакциною AstraZeneca. Вони виявлені у жінок у віці від 60 до 70 років.

    У жінок виявили тромбоз вен головного мозку, у тому числі один випадок із супутньою тромбоцитопенією (дефіцит тромбоцитів).

    Крім того, за даними французького агентства з лікарських засобів, аналіз 15 серйозних випадків (14 випадків сприятливого результату і 1 смерть) гострого панкреатиту, зареєстрованих у Франції, показує, що майже в третині випадків вони виникають у пацієнтів з патологіями підшлункової залози або жовчовивідних шляхів.

    «Ці події являють собою «потенційний сигнал», який буде поширений на європейському рівні», – йдеться в повідомленні.

    Також відомо, що з моменту початку вакцинації цією вакциною у Франції було зареєстровано 30 випадків тромбозу, в тому числі 9 смертельних випадків.

    Також повідомлялося, що 23 квітня в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

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    Теги: Франція смерть щеплення вакцинація ліки коронавірус
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