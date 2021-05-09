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    Італія планує скасувати карантинні обмеження для туристів: кого це стосуватиметься

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    Італія планує скасувати карантинні обмеження для туристів - Італія планує скасувати карантинні обмеження для туристів: кого це стосуватиметься
    Італія планує скасувати карантинні обмеження для туристів
    Фото з відкритих джерел

    В Італії зафіксовано 122 694 смерті через COVID-19 з початку пандемії.

    Італія планує зняти карантинні обмеження для туристів, які прибувають з Європейського Союзу, Великої Британії та Ізраїлю, в середині травня. З червня може бути скасована обов’язкова ізоляція для тих, хто подорожує зі США.

    Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

    «Ми працюємо над скасуванням „міні-карантину“ для людей, які приїжджають з європейських країн, Великої Британії та Ізраїлю, якщо у них є негативний тест, підтвердження вакцинації або вони одужали від Covidпротягом останніх шести місяців. Те саме стосується США», — написав Ді Майо у Facebook.

    Зараз люди, які в'їжджають до Італії з інших європейських країн та Ізраїлю, мають пройти п’ятиденний карантин та обов’язкове тестуванням як до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції. Для подорожуючих, які прибувають із США, необхідний карантинний термін становить 10 днів.

    В Італії зафіксовано 122 694 смерті через COVID-19 з початку пандемії. Це другий показник в Європі після Великої Британії та сьомий у світі. Загалом в країні зафіксовано 4,1 мільйона випадків інфікування коронавірусом.

    Вже відомо, що Італія запроваджує Covid-паспорти.

    Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

    На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

    Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.

    Теги: США міністр Італія Facebook карантин
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