Подібні покази фільму були скасовані в інших італійських містах – Болоньї та Турині

В італійському місті Вітербо, що в регіоні Лаціо, запланували показ російського пропагандистського фільму «Свідок», який містить брехливу інформацію про події російсько-української війни. Після широкого розголосу цієї події в адміністрації кінотеатру повідомили, що демонстрацію фільму буде скасовано. Про це повідомляє місцеве видання Viterbo Today.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Показ було заплановано на неділю, 18 лютого, у театрі Сан-Леонардо, що належить єпископської курії. Судячи з анонсу, його мали супроводжувати виступи Вінченцо Лоруссо із проросійського сайту Donbass Italia та журналіста Андреа Лучіді, який відзначається антиукраїнською позицією.

Із критикою таких намірів виступив місцевий адвокат і політик Джакомо Бареллі, який закликав втрутитися у ситуацію адміністрацію театру та усіх, хто має вплив на рішення, зокрема єпископа Ораціо Франческо П'яцца та мера К'яру Фронтіні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що подібні покази фільму були скасовані в інших італійських містах – Болоньї та Турині, і закликав не допустити подібного прецеденту у Вітербо. Бареллі засудив російську дезінформацію в Італії та звернув увагу на маніпуляції Кремля.

Фільм «Свідок» вийшов у московський прокат у серпні 2023 року за фінансування Міністерства культури Росії. Він розповідає історію бельгійського скрипаля в Україні під час російського вторгнення та показує українських солдатів жорстокими неонацистами.

Бареллі підкреслив, що така точка зору є частиною російської пропаганди.

Згодом місцеві ЗМІ опублікували заяву адміністрації театру, з якої випливає, що показ пропагндистського фільму не відбудеться.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Театр Сан-Леонардо, отримавши пропозицію, вирішив належним не погоджуватися на показ, розуміючи, що більшості людей цей фільм буде сприйнятий як контроверсійний», – ідеться у повідомленні.

Раніше українка, яка вижила після обстрілу пологового будинку в Маріуполі, публічно підтримала Путіна.