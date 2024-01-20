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Українка, яка вижила після обстрілу пологового будинку в Маріуполі, публічно підтримала Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українка, яка вижила після обстрілу пологового будинку в Маріуполі, публічно підтримала Путіна
Вишемірська була однією з вагітних, якій вдалося вижити під час бомбардування армією РФ пологового будинку у Маріуполі
фото з відкритих джерел

Маріанна Вишемірська активно знімає пропагандистські ролики

Маріанна Вишемірська з Маріуполя, яка вижила під час бомбардування росіянами пологового будинку, підтримала Володимира Путіна. Вона підписалася за диктатора як кандидата у президенти РФ. Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Думаєте, ви вже все бачили про дно людської сутності? Ну тоді вам в якості аргументу, що ні. Маріанна Вишемірська. Жіночка, яка вижила після бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі. Обличчя Горя Маріуполя. Ставить підпис на підтримку Путіна на московську водохрещу. Більшого цинізму ще не було. Ось воно – кінцева точка дна», – лаконічно написав Андрющенко.

Маріанна Вишемірська активно знімає пропагандистські ролики про «розквіт» Маріуполя, живучи в Москві та бере інтервʼю у «нацистів з Азова».

Українка, яка вижила після обстрілу пологового будинку в Маріуполі, публічно підтримала Путіна фото 1

Нагадаємо, Вишемірська була однією з вагітних, якій вдалося вижити під час бомбардування армією РФ пологового будинку у Маріуполі. У березні 2022 року її фото облетіло весь світ. Згодом дівчина поділилася своєю історією в Instagram, а пізніше виявилося, що врятована є палкою прихильницею «рускава міра» та Володимира Путіна. Вже 2 квітня на проросійському Youtube-каналі вийшло її інтерв'ю. Дівчина звинувачує у війні Україну та активно поширює ворожу пропаганду.

Раніше міська рада Маріуполя попереджала, що у тимчасово окупованому місті можлива епідемія

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України розпочалась епідемія кор-русу.

До слова, кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Холера зареєстрована з січня у 29 країнах, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, яка розцінила ризик подальшого поширення цієї хвороби у світі як дуже високий. Організація не виключає, що проблема може перетворитись на епідемію, якщо не перешкодити цьому

Теги: бомбардування радник

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