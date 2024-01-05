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Український фільм наближається до Оскару: оновлення рейтингу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Український фільм наближається до Оскару: оновлення рейтингу
фото з відкритих джерел

«20 днів в Маріуполі» потрапив до 15 найкращих у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою»

Український документальний фільм «20 днів в Маріуполі» продовжує свою боротьбу за Оскар. Після оновлення даних на офіційній сторінці кінопремії в інстаграмі оголосили, що 15 фільмів із різних країн успішно пройшли до наступного етапу голосування.

Український фільм наближається до Оскару: оновлення рейтингу фото 1

Усього 88 країн взяли участь у конкурсі для визначення фільмів, які потраплять до шортліста. Оцінювання проводили члени Американської кіноакадемії з різних філій, які відповідали встановленим вимогам щодо мінімальної кількості переглядів. Тепер журі повинне переглянути всі 15 фільмів для визначення фінального списку.

Як стало відомо, «20 днів в Маріуполі» може позмагатись за звання «Найкращий документальний повнометражний фільм».

Інформацію про кандидатів на 96-ту церемонію вручення премії Оскар буде відомо 23 січня 2024 року. Церемонія нагородження призначена на 10 березня.

Нагадаємо, «20 днів в Маріуполі» – це документальна стрічка Мстислава Чернова, яка розповідає історію облоги Маріуполя у 2022 році. На початку повномасштабного російського вторгнення, єдина група журналістів, що залишилася в окупованому Маріуполі, намагається продовжити свою роботу, фіксуючи трагедії війни. Про те, що фільм буде претендувати на Оскар повідомили наприкінці минулого року.

Повідомляється, що Італія готує виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

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Теги: Маріуполь Італія актор фільм Оскар голлівудський актор

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