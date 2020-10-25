  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус атакує Європу: Брюссель вводить комендантську годину

    • Розсилка
    У регіоні стає обов'язковим масковий режим у громадських місцях - Коронавірус атакує Європу: Брюссель вводить комендантську годину
    У регіоні стає обов'язковим масковий режим у громадських місцях

    Комендантська година оголошується у всьому столичному регіоні Брюсселя з 22:00 до 6.00

    У Брюсселі влада прийняла рішення ввести додаткові обмежувальні заходи щодо стримування пандемії коронавірусу. Зокрема, буде введено комендантську годину з 22:00.

    Про це заявив перший міністр столичного регіону Брюссель Руді Верворт, передає видання VRT.

    З понеділка, 26 жовтня, комендантська година оголошується у всьому столичному регіоні Брюсселя з 22:00 до 6.00. При цьому виключення будуть робитися для поїздок на роботу, на випадок форс-мажору і для надання медичної допомоги.

    Крім того, в регіоні стає обов'язковим масковий режим у громадських місцях.

    Також забороняються всі культурні події, включаючи музейні виставки, концерти, демонстрація фільмів у кінотеатрах, події в культурних центрах тощо. Спортзали, басейни і тренажерні зали, будуть закриті, забороняється також проведення тренувань.

    Всі магазини, без винятків, закриватися в 20:00.

    Крім того, жителі регіону будуть працювати з дому.

    Всі шкільні подорожі також заборонені на час дії обмежень.

    Раніше прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що в країні до 19 листопада діятимуть нові карантинні обмеження. 

    Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус. Раніше в країні так посилювали карантин навесні. 

    Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.

    Брюссель надзвичайний стан карантин коронавірус комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies