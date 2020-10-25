Коронавірус атакує Європу: Брюссель вводить комендантську годину



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У регіоні стає обов'язковим масковий режим у громадських місцях

Комендантська година оголошується у всьому столичному регіоні Брюсселя з 22:00 до 6.00

У Брюсселі влада прийняла рішення ввести додаткові обмежувальні заходи щодо стримування пандемії коронавірусу. Зокрема, буде введено комендантську годину з 22:00.

Про це заявив перший міністр столичного регіону Брюссель Руді Верворт, передає видання VRT.

З понеділка, 26 жовтня, комендантська година оголошується у всьому столичному регіоні Брюсселя з 22:00 до 6.00. При цьому виключення будуть робитися для поїздок на роботу, на випадок форс-мажору і для надання медичної допомоги.

Крім того, в регіоні стає обов'язковим масковий режим у громадських місцях.

Також забороняються всі культурні події, включаючи музейні виставки, концерти, демонстрація фільмів у кінотеатрах, події в культурних центрах тощо. Спортзали, басейни і тренажерні зали, будуть закриті, забороняється також проведення тренувань.

Всі магазини, без винятків, закриватися в 20:00.

Крім того, жителі регіону будуть працювати з дому.

Всі шкільні подорожі також заборонені на час дії обмежень.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що в країні до 19 листопада діятимуть нові карантинні обмеження.

Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус. Раніше в країні так посилювали карантин навесні.

Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.