Посилення карантину у Франції: Макрон оголосив про повернення режиму самоізоляції



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Еммануель Макрон: Я вирішив, що з п'ятниці буде відновлений режим самоізоляції, який раніше допомагав стримувати вірус Фото: Le Figaro

Всі заклади громадського харчування, а також ряд комерційних підприємств у Франції закриваються

Уряд Франції знову вводить режим самоізоляції по всій території країни. Він почне діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

«Я вирішив, що з п'ятниці буде відновлений режим самоізоляції, який раніше допомагав стримувати вірус», – сказав Макрон.

При цьому всі заклади громадського харчування, а також ряд комерційних підприємств у Франції закриваються.

«Комерційні підприємства, що не потрапляють в розряд першої необхідності, як було вирішено ще навесні, місця збору великої кількості людей – бари, ресторани – будуть закриті», – сказав він.

Крім того, дитячі сади, школи, коледжі та середні школи залишаться відкритими з посиленими протоколами охорони здоров'я.

За словами Макрона, обмеження діятиме щонайменше до 1 грудня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон має сьогодні, 28 жовтня, оголосити рішення про запровадження в країні жорсткого карантину для стримання епідемії коронавірусу

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Як повідомлялося, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.

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Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.