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    У світі

    Посилення карантину у Франції: Макрон оголосив про повернення режиму самоізоляції

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    <p>Еммануель Макрон: Я вирішив, що з п'ятниці буде відновлений режим самоізоляції, який раніше допомагав стримувати вірус</p> - Посилення карантину у Франції: Макрон оголосив про повернення режиму самоізоляції

    Еммануель Макрон: Я вирішив, що з п'ятниці буде відновлений режим самоізоляції, який раніше допомагав стримувати вірус

    Фото: Le Figaro

    Всі заклади громадського харчування, а також ряд комерційних підприємств у Франції закриваються

    Уряд Франції знову вводить режим самоізоляції по всій території країни. Він почне діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

    Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

    «Я вирішив, що з п'ятниці буде відновлений режим самоізоляції, який раніше допомагав стримувати вірус», – сказав Макрон.

    При цьому всі заклади громадського харчування, а також ряд комерційних підприємств у Франції закриваються.

    «Комерційні підприємства, що не потрапляють в розряд першої необхідності, як було вирішено ще навесні, місця збору великої кількості людей – бари, ресторани – будуть закриті», – сказав він.

    Крім того, дитячі сади, школи, коледжі та середні школи залишаться відкритими з посиленими протоколами охорони здоров'я.

    За словами Макрона, обмеження діятиме щонайменше до 1 грудня.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон має сьогодні, 28 жовтня, оголосити рішення про запровадження в країні жорсткого карантину для стримання епідемії коронавірусу

    У Франції вже протягом двох тижнів у великих містах, серед яких і Париж, діє нічна комендантська година. 

    Як повідомлялося, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.

    У неділю, 25 жовтня, Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 000 позитивних випадків за 24 години.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

    Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    школа Франція ресторан Еммануель Макрон карантин харчування коронавірус
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