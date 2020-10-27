В Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину

У Мілані, Турині та Неаполі на акції протесту вийшли тисячі людей

В Італії спалахнули масові протести у зв'язку з жорсткими обмеженнямичерез коронавірус. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що у деяких містах на акції протесту вийшли тисячі громадян.

«У Мілані демонстранти влаштували безлади в трамваях і підпалили сміттєві баки. Також група протестувальників напала на правоохоронців. У відповідь правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ. Подібні інциденти сталися в Турині та Неаполі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Нові обмеження будуть діяти до 24 листопада. Обмеження передбачають закриття ресторанів, кафе та конддитерських до 18:00 в будні дні. На святкові дні та вихідні такі заклади будуть закриті повністю.

Харчування на виніс буде діяти до опівночі за умови, що споживати куплену їжу заборонено на місці її придбання.

Також зупиняється робота кінотеатрів, театрів, казино, спортзалів, басейнів, спа-салонів.

У правилах також рекомендується італійцям за можливості не відвідувати сусідніх муніципалітетів та не користуватися громадським транспортом. Винятки - потреби по роботі, освіті та стану здоров'я.

Уряд Італії 18 жовтня посилив карантинні обмеження в країні на тлі щоденних рекордів числа заражень коронавірусом.

Останні тижні спалах коронавірусу спостерігаться у більшості країн Європи.

Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.

Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.