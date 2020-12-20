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    Прощання із рідним домом. Мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, провели акцію (фото)

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    Мешканці залишали свої ключі від колишнього будинку - Прощання із рідним домом. Мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, провели акцію (фото)
    Мешканці залишали свої ключі від колишнього будинку
    Фото: Главком

    Колишні мешканці попрощались з домом

    Мешканці будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де у червні стався вибух, попрощалися з домом та лишили свої ключі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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    Прощання із рідним домом. Мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, провели акцію (фото)
    Прощання із рідним домом. Мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, провели акцію (фото)
    Прощання із рідним домом. Мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, провели акцію (фото)
    Прощання із рідним домом. Мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, провели акцію (фото)
    Главком

    Зазначимо, «Главком» повідомляв, що зараз у будинку відбуваються ремонтні роботи, на будинку працюють робітники, які розрізають великі бетонні плити.

    Будівельні відходи внаслідок демонтажу будуть складуватися на ділянці, розташованій на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка. Спеціальна дробильна машина перероблятиме тверді побутові відходи, після чого сміття автоматично відсортовуватиметься на арматуру, землю і бетон.

    Нагадаємо, 21 червня на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п’яти загиблих.

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    Теги: вибух Київ будинок
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