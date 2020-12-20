Вибух кисневого апарату в лікарні Туреччини: кількість жертв зросла до 11

Жертвами стали пацієнти у віці від 65 до 85 років

Кількість померлих через вибух кисневого апарату у лікарні в турецькій провінції Газіантеп збільшилась до 11, ще 51 людина, в тому числі медперсонал та охорона, постраждали від пожежі, спричиненої вибухом.

Про це пише турецьке державне агентство Anadolu.

Інцидент стався близько 4:45 ранку 19 грудня у відділенні інтенсивної терапії Covid-19 в університетській лікарні SANKO. Апарат кисневої терапії, який вибухнув, використовували при лікуванні пацієнтів з Covid-19. Жертвами стали пацієнти у віці від 65 до 85 років.

Після вибуху 11 пацієнтів, які лікувалися від Covid-19у тому ж відділенні, перевели у різні лікарні. Щонайменше 51 людина, включаючи лікарів, медичний персонал та охорону, постраждали від пожежі під час переміщення пацієнтів.

Наразі правоохоронці почали розслідування цього інциденту. Зокрема двоє прокурорів разом із експертною комісією проводять слідчі дії, щоб встановити причину пожежі у лікарні.

Раніше повідомлялося, що вісім людей стали жертвами вибуху кисневого балона в приватній лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини.

Нагадаємо, на Львівщині, у Жовківській районній лікарні у реанімації померли двоє пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. Апарати не працювали, бо у лікарні на годину відключили світло, а генератори нібито не увімкнули. Наразі справу розслідує поліція.