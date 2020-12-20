У Кабулі терористи намагалися підірвати депутата: загинули дев'ятеро людей
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт у Кабулі
За останні три місяці в Афганістані внаслідок нападів і терактів загинуло 487 мирних жителів і зазнали поранень 1049 осіб
У столиці Афганістану Кабулі внаслідок замаху на місцевого депутата загинуло щонайменше дев’ять людей, проте сам політик вижив.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, внаслідок вибуху зазнали поранень 20 людей, зокрема і депутат Хан Мохаммад Вардак, який був ціллю терористів. Серед потерпілих є діти та жінки.
Наразі неясно, як було організовано вибух: чи вибухівку було закладено в машину, припарковану на шляху законодавця, чи терорист керував замінованим автомобілем.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
За даними МВС Афганістану, за останні три місяці в країні внаслідок нападів і терактів загинуло 487 мирних жителів і зазнали поранень 1049 осіб.
Зокрема, у середині грудня в Кабулі сталася серія мінометних атак, є загиблі.
Також наприкінці листопада в Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих.