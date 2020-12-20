У Кабулі терористи намагалися підірвати депутата: загинули дев'ятеро людей

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт у Кабулі

За останні три місяці в Афганістані внаслідок нападів і терактів загинуло 487 мирних жителів і зазнали поранень 1049 осіб

У столиці Афганістану Кабулі внаслідок замаху на місцевого депутата загинуло щонайменше дев’ять людей, проте сам політик вижив.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, внаслідок вибуху зазнали поранень 20 людей, зокрема і депутат Хан Мохаммад Вардак, який був ціллю терористів. Серед потерпілих є діти та жінки.

Наразі неясно, як було організовано вибух: чи вибухівку було закладено в машину, припарковану на шляху законодавця, чи терорист керував замінованим автомобілем.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

За даними МВС Афганістану, за останні три місяці в країні внаслідок нападів і терактів загинуло 487 мирних жителів і зазнали поранень 1049 осіб.

Зокрема, у середині грудня в Кабулі сталася серія мінометних атак, є загиблі.

Також наприкінці листопада в Афганістані смертник підірвав автомобіль: понад 30 загиблих.