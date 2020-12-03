Вчені: Covid-вакцина Moderna дає імунітет щонайменше на три місяці

Вакцина компанії Moderna складається з двох доз

Основою дослідження стали спостереження за групою з 34 осіб різного віку

Розроблена компанією Moderna вакцина від коронавірусу здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці.

Про це йдеться у дослідженні американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, пише CTV.

Згідно з результатами дослідження, кількість вироблених після застосування вакцини антитіл «згодом, як і очікувалося, незначно скорочується, але їх кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після введення бустерної дози вакцини».

Основою дослідження стали спостереження за групою з 34 осіб різного віку. Вчені вивчали їх імунну реакцію на вакцину з першого етапу клінічних випробувань препарату.

Вакцина компанії Moderna складається з двох доз. Друга – бустерна доза вводиться через 28 днів після першої.

До слова, колишні президенти США – Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон заявили про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від коронавірусної інфекції.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.