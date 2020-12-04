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    Здоров'я

    Степанов: статистика МОЗ не враховує безсимптомні випадки коронавірусу

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    Міністр охорони здоров'я визнає, що хворих на коронавірус в Україні більше, ніж в офіційній статистиці - Степанов: статистика МОЗ не враховує безсимптомні випадки коронавірусу
    Міністр охорони здоров'я визнає, що хворих на коронавірус в Україні більше, ніж в офіційній статистиці

    За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту

    Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я щодо виявлених випадків коронавірусу в Україні відповідає дійсності, однак в цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За словами міністра, у статистику також не вносять людей, у яких був хибнонегативним результат ПЛР-тесту на коронавірус.

    «За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звісно, людей, які хворіють, більше», – пояснив він.

    Степанов додав, що у регіонах є проблема з чергами людей, які очікують на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.

    «Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо», – додав міністр.

    Нагадаємо, за добу 2 грудня в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      772760
    • Одужали
      384426
    • Хворіють
      375374
    • Померли
      12960

    Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр статистика Україна Максим Степанов коронавірус
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