Степанов: статистика МОЗ не враховує безсимптомні випадки коронавірусу

Міністр охорони здоров'я визнає, що хворих на коронавірус в Україні більше, ніж в офіційній статистиці

За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту

Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я щодо виявлених випадків коронавірусу в Україні відповідає дійсності, однак в цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, у статистику також не вносять людей, у яких був хибнонегативним результат ПЛР-тесту на коронавірус.

«За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звісно, людей, які хворіють, більше», – пояснив він.

Степанов додав, що у регіонах є проблема з чергами людей, які очікують на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.

«Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо», – додав міністр.

Нагадаємо, за добу 2 грудня в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Коронавірус в Україні

Всього 772760

Одужали 384426

Хворіють 375374

Померли 12960

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Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.