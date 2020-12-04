Степанов: статистика МОЗ не враховує безсимптомні випадки коронавірусу
За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту
Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я щодо виявлених випадків коронавірусу в Україні відповідає дійсності, однак в цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами міністра, у статистику також не вносять людей, у яких був хибнонегативним результат ПЛР-тесту на коронавірус.
«За офіційною статистикою: 30% людей, які хворіють, отримають хибний результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують. Звісно, людей, які хворіють, більше», – пояснив він.
Степанов додав, що у регіонах є проблема з чергами людей, які очікують на результат тесту, але цю проблему намагаються вирішити.
«Ми цю кількість тестів поступово збільшуємо», – додав міністр.
Нагадаємо, за добу 2 грудня в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.
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Всього772760
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Одужали384426
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Хворіють375374
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Померли12960
Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.