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В Італії злодії поцупили 30 тис. пляшок вина вартістю €5 млн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Італії злодії поцупили 30 тис. пляшок вина вартістю €5 млн
Семеро чоловіків у масках вивели з ладу сигналізацію та викрали вино
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Компанія вважає випадок викрадення вина одним із найбільших в новітній історії

Найбільша сімейна виноробня Італії Marchesi Antinori повідомила, що професійні злодії викрали 30 тис. пляшок вина на суму близько €5 млн зі складу в Тоскані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Компанія вважає цей випадок одним із найбільших викрадень вина в новітній історії.

Представники виноробні Antinori, історія якої бере початок у 1385 році та яка розташована у Флоренції, повідомили, що минулими вихідними злодії пограбували її склад у місті Кортона, що в Тоскані. Саме тоді компанія готувалася відправити іноземним клієнтам велику партію деяких зі своїх найдорожчих вин.

У суботу ввечері семеро чоловіків у масках вивели з ладу сигналізацію та вивезли здобич – тисячі ящиків відомих тосканських червоних вин, зокрема Tignanello, Solaia та Guado al Tasso. Для цього вони використали дві вантажівки. Роздрібна ціна однієї викраденої пляшки становить від €150 до €500.

Про крадіжку дізналися лише в понеділок уранці, коли працівники прийшли на роботу й виявили, що вина немає. У виноробні є численні відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано крадіжку. Поліція розслідує злочин, але поки що нікого не затримала.

Генеральний директор Antinori Ренцо Котарелла заявив, що компанія, дохід якої минулого року становив близько €263 млн і яка експортує продукцію до 170 країн, вирішила бити на сполох. Виноробня сподівається, що поціновувачі вина в Італії допоможуть знайти зниклі пляшки.

До слова, у Європі невідомі викрали вантажівку з приблизно 12 тоннами шоколадних батончиків KitKat, що належить компанії Nestlé. Інцидент стався під час транспортування продукції з Італії до Польщі. 

Теги: вино викрадення Італія

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