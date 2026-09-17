Італія та Хорватія підтримали виключення російського мільярдера із санкційного списку ЄС – FT

Франція та Словаччина виступили проти продовження санкцій ЄС щодо російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова

Італія та Хорватія слідом за Францією та Словаччиною висловилися за виключення російського мільярдера Алішера Усманова із персонального санкційного списку Євросоюзу. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, Рим і Загреб пішли на цей крок у спробі знайти компроміс перед голосуванням за продовження загального санкційного пакету. Оскільки для ухвалення рішення потрібна одностайна згода всіх 27 країн блоку, позиція кількох держав ускладнила переговори щодо обмежень, які охоплюють тисячі осіб, пов'язаних із російською агресією проти України.

Більшість країн ЄС виступають проти зняття санкцій із бізнесмена, а зміна позиції Парижа викликала обурення та розчарування серед дипломатів, які пов'язають її з економічними мотивами. Усманов перебуває під обмеженнями з лютого 2022 року через зв'язки з Володимиром Путіним і підтримку дій, що підривають територіальну цілісність України, хоча сам він оскаржує це рішення в судах. Раніше, у березні 2025 року, ЄС уже зняв санкції з його сестри Гульбахор Ісмаїлової після погроз Угорщини заблокувати продовження всього списку.

Мільярдер, статки якого у 2026 році Forbes оцінював у $14 млрд, заробив капітал на металургії, телекомунікаціях та технологіях, а його ключовим активом залишається частка в «Металлоинвесте». Через санкції німецька влада заблокувала в Гамбурзі пов'язану з ним 156-метрову суперъяхту Dilbar вартістю $600 млн. Наразі посли ЄС намагаються узгодити рішення про продовження персональних обмежень, термін яких спливає 15 вересня, обговорюючи можливість їхнього продовження одразу на рік замість звичних шести місяців.

Раніше стало відомо, що Франція намагається домогтися виключення російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова із санкційного списку Євросоюзу в межах можливої домовленості про звільнення французьких громадян, яких утримують в Азербайджані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-яких дискусій про послаблення санкцій проти російського бізнесу, який підтримує війну. За його словами, це особливо важливо на тлі системних російських атак на цивільні об'єкти та підприємства.

Глава держави зазначив, що 12 вересня російські війська випустили майже 500 «шахедів», завдаючи ударів по аграрних, металургійних та логістичних потужностях. Серед атакованих були, зокрема, об'єкти індійського, американського та польського бізнесу.

Окремо Зеленський згадав російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Президент заявив, що вони мають знайти сміливість зробити конкретні кроки проти війни, а не отримувати нові економічні можливості на тлі російського терору проти України.