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Міністр оборони Італії зробив заяву після повідомлень про можливу атаку РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Міністр оборони Італії зробив заяву після повідомлень про можливу атаку РФ
Журналісти відміічали, що РФ може зважитися на атаку дронами
фото: Генштаб ЗСУ

Гвідо Крозетто назвав безпідставними повідомлення про можливі удари російських кораблів і дронів по трьох країнах

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто спростував повідомлення про нібито підготовку Росією атак на Італію, Іспанію та Францію. Про це заявив Крозетто, коментуючи публікацію іспанської газети El Mundo, повідомляє «Главком».

«Тривожне повідомлення, опубліковане сьогодні іспанською газетою, яка припускає можливі атаки на Італію, Іспанію та Францію з боку російських кораблів і дронів, не служить нічиїм інтересам і не знаходить жодного підтвердження», – заявив італійський міністр.

За його словами, подібні повідомлення лише посилюють напруженість. «Ми вже живемо в складні та нервові часи, і ніхто не виграє від додавання ще більше палива до вогню», – додав Крозетто.

Раніше El Mundo повідомила про нібито попередження американської розвідки щодо можливих атак Росії. За даними видання, йшлося про використання російських кораблів і безпілотників проти Італії, Іспанії та Франції.

Газета стверджувала, що інформація містилася у звіті ЦРУ, підготовленому після візиту глави американської розвідки до Москви. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації з боку американської розвідки немає.

El Mundo також пов'язує можливий вибір Іспанії, Франції та Італії з внутрішньополітичною ситуацією у цих країнах. У 2027 році там очікуються виборчі кампанії, а потенційні атаки можуть бути спрямовані на посилення страху серед населення, розкол союзників по НАТО та послаблення підтримки України.

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Теги: росія Італія дрон гібридна війна

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