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Італія планує нові правила для іноземних учнів у школах

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Італія планує нові правила для іноземних учнів у школах
Жінка в нікабі, який закриває обличчя
Фото з відкритих джерел

Також уряд планує заборонити в школах бурку та нікаб і зобов'язати частину батьків вивчати італійську

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про підготовку нових правил для шкіл, які передбачатимуть обмеження кількості іноземних учнів у класах, заборону паранджі та нікабу, а також обов'язкове вивчення італійської мови для батьків учнів із серйозними труднощами інтеграції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Джорджа Мелоні заявила, що найближчим часом представить уряду законопроєкт, який передбачатиме обмеження кількості іноземних учнів у класах та заборону носіння паранджі й нікабу в школах. Про це Мелоні повідомила 20 вересня під час національного фестивалю Gioventù Nazionale, організованого молодіжним крилом її партії «Брати Італії» в Римі.

За її словами, законопроєкт також передбачатиме обов'язкові уроки італійської мови для батьків іноземних учнів, які мають «серйозні труднощі з інтеграцією в шкільну систему».

Окремо Мелоні заявила про намір заборонити в школах паранджу – одяг, що повністю закриває обличчя, – та нікаб, який залишає відкритою лише область очей. Про заборону хіджабу, який закриває волосся, але не обличчя, прем'єр-міністерка не згадувала.

Наразі йдеться про законодавчу ініціативу, а не про чинну заборону. Після схвалення урядом законопроєкт має пройти парламентську процедуру. За даними Associated Press, для набуття чинності законодавчим актом парламент має схвалити його протягом 60 днів після затвердження урядом.

За даними Fondazione ISMU, у 2024–2025 навчальному році в італійських школах навчалися близько 931 тис. учнів без італійського громадянства. Вони становили 11,6% усіх школярів країни. Водночас ця статистика враховує саме громадянство, а не рівень володіння італійською.

Нагадаємо, у Польщі понад 5% усіх школярів є іноземцями, а діти з інших країн навчаються у 70% польських шкіл. Найбільшу групу серед іноземних учнів становлять українці – близько двох третин. Водночас однією з головних проблем для іноземних школярів є мовний бар’єр.

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Теги: Італія мусульмани діти Джорджа Мелоні обмеження законопроєкт

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