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Чемпіонка Європи з артистичного плавання стала «Міс Італія-2026»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонка Європи з артистичного плавання стала «Міс Італія-2026»
Сара Марія Різеа здобула 100 різноманітних медалей в артистичному плаванні
фото: Virgilio InItalia

Сара Марія Різеа принесла довгоочікувану перемогу своєму регіону

18-річна Сара Марія Різеа, яка представляє Італію в артистичному плаванні, здобула титул «Міс Італія-2026». Про це повідомляє «Главком».

Успішна кар'єра в артистичному плаванні

Різеа народилася у 2007 році в Монкальєрі неподалік Турина. У вісім років вона почала займатися артистичним плаванням, а згодом перебралася до Вадо-Лігуре, де продовжила спортивну кар'єру. За роки виступів спортсменка здобула понад 100 медалей на національних та міжнародних змаганнях.

Одним із головних досягнень Різеа стало срібло чемпіонату Європи в Белграді 2024 року в технічному міксті, де вона виступала разом із Філіппо Пелаті. Того ж року спортсменка виборола бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Лімі. Також вона стала третьою у суперфіналі Кубка світу в Будапешті та здобула ще одну бронзову нагороду на етапі Кубка світу в Сомабай у 2025 році.

У 2026 році Різеа отримала виклик до основної збірної Італії та була першою резервісткою команди й дуетів з Енрікою Пікколі та Лукрецією Руджеро на чемпіонаті Європи в Парижі.

Як спортсменка стала новою королевою краси

Перемозі передував тривалий відбір. На національні префінали у вересні приїхали понад 200 претенденток із різних регіонів Італії. Після відбору до фінальної частини пройшли 16 учасниць. Різеа представляла Лігурію, отримавши титул «Міс Лігурія».

Фінальна частина конкурсу відбулася 21 вересня у замку Санта-Севера неподалік Рима. Це була 80-та за рахунком редакція Miss Italia. Фіналістки проходили спеціальну академію, де, зокрема, займалися акторською майстерністю та готувалися до виступу перед аудиторією і камерами. Фінал провела Джулія Салемі, а трансляція відбулася на San Marino RTV та RaiPlay.

Різеа стала переможницею за підсумками роботи журі та випередила 21-річну Мікелу Мелі з Лаціо і 20-річну Сару Дженову з Калабрії. Таким чином, Лігурія отримала титул «Міс Італія» вперше з 1975 року – вдруге в історії регіону.

Попри перемогу в конкурсі краси, Різеа не планує залишати спорт. Вона заявляла, що хоче перенести у світ шоу-бізнесу дисципліну, силу волі та психологічну стійкість, які сформувалися завдяки тренуванням. Водночас її головна спортивна мета залишається незмінною – виступити на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що українка перемогла на конкурсі «Міс Європа 2026»

Теги: спорт Європа плавання Італія артистичне плавання конкурс краси

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