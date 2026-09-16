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Прем'єрка Італії пояснила причину постійних російських провокацій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єрка Італії пояснила причину постійних російських провокацій
Мелоні: Я розцінюю постійні російські провокації як прояв нервозності
фото: AP

Джорджа Мелоні назвала російські провакації проявом нервозності 

Постійні російські провокації є свідченням нервозності Кремля та спробою відвернути увагу від війни в Україні, перебіг якої розгортається не за сценарієм Росії. Про це заявила італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні, передає «Главком».

Мелоні наголосила, що Італія зберігає чітку та непохитну позицію на підтримку України, що є вирішальним для її міжнародної ролі.

Коментуючи зустріч заступника прем’єр-міністра Маттео Сальвіні з російським послом у Мілані, Мелоні уточнила, що захід стосувався бізнесу, який працює в Росії, адже абсолютної заборони на ведення такої діяльності не існувало.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія може не зупинити свою агресію після завершення війни проти України. Він закликав європейські країни готуватися до подальших загроз з боку РФ. Про це Крозетто сказав під час візиту до Польщі 15 вересня.

«Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу», – заявив італійський міністр.

Нагадаємо, італійська оборонна компанія Leonardo зацікавилася українськими малими та середніми підприємствами і стартапами, які займаються розробкою військових технологій. Новий підрозділ компанії у Києві має допомогти поглибити співпрацю з українським оборонним сектором. 

Генеральний директор Leonardo Лоренцо Маріані високо оцінив українську екосистему військових розробників. За його словами,  війна дала місцевим компаніям можливість створювати інноваційні рішення та одразу перевіряти їх у реальних умовах.

Теги: Джорджа Мелоні Італія росія

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