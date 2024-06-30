Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією (відео)
В Ізраїлі пройшов антиурядовий мітинг
фото: The Times of Israel

Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них

В Ізраїлі на антиурядовому мітингу протестувальники влаштували пожежу, також розпочалися сутички з поліцією. Про це пише The Times of Israel

Сотні протестувальників відокремилися від щотижневого антиурядового мітингу в Тель-Авіві, щоб розпочати несанкціоновані акції протесту, які переросли в сутички з поліцією перед штаб-квартирою партії «Лікуд» та офісами профспілки «Гістадрут».

Протестувальники вимагають від керівництва профспілки підтримати їхній заклик до проведення дострокових виборів.

Також учасники мітингу влаштували пожежу, яку пожежники оперативно загасили. Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них.

На відеозаписах сутички видно, як правоохоронці намагаються вивести з протесту депутатку Нааму Лазімі з опозиційної Лейбористської партії. Вона розповіла 12-му каналу, що поліцейські напали на неї і смикали за волосся, коли вона намагалася допомогти іншому протестувальнику.

Нагадаємо, 1 червня у Тель-Авіві та Єрусалимі, Ізраїль, спалахнули масштабні антиурядові протести. Мітингувальники вимагали відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Теги: відео Ізраїль протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників
У Києві протестувальники блокували Вокзальну площу: чого вимагали
28 червня, 10:44
Загальний вигляд поверхні Місяця, знятий панорамною камерою, прикріпленою до зонда Chang'e-6
На Землю доставлено ґрунт із Місяця, якому приблизно 4 млрд років (відео)
25 червня, 11:49
Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців
Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців
21 червня, 19:21
Пасажирський Boeing-777
У Канаді під час злету загорівся літак із майже 400 пасажирами на борту
9 червня, 16:58
14-річний герой Данило самотужки гасив полум'я водою
Підліток понад пять годин провів у зруйнованому російською ракетою будинку та зумів врятувати тітку і сестру
8 червня, 14:19
Пожежники оперативно ліквідували займання
Росіяни вдарили безпілотником по маршрутці на Нікопольщині. Є постраждалі (відео)
6 червня, 12:29
Протоієрей Іван кричав на патрульних
П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок
2 червня, 20:49
Ютубер створив неймовірний дерев’яний салон для авто
Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)
30 травня, 21:10
Невідомий зробив у напрямку політика щонайменше 15 пострілів
У Мексиці кандидат в мери був застрелений під час зустрічі з виборцями (відео)
30 травня, 10:54

Соціум

РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях
РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях
В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією (відео)
В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією (відео)
Росіяни відправляють дітей відпочивати в КНДР
Росіяни відправляють дітей відпочивати в КНДР
Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників
Зеленський розповів, як вдалося звільнити з полону двох українських священників
У Google-перекладачі з'явилася кримськотатарська мова
У Google-перекладачі з'явилася кримськотатарська мова
Прапор України замайорів на території РФ (відео)
Прапор України замайорів на території РФ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Знайшла порушень на мільярд. Колишня член Рахункової палати піде до суду проти Верховної Ради
26K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
25K
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6341
Привітання зі святом Петра і Павла: листівки, вірші та проза
6297
Індексація пенсії: хто з українців отримає підвищені виплати у липні

Новини

Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
28 червня, 08:50

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua