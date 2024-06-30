В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією (відео)

Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них

В Ізраїлі на антиурядовому мітингу протестувальники влаштували пожежу, також розпочалися сутички з поліцією. Про це пише The Times of Israel

Сотні протестувальників відокремилися від щотижневого антиурядового мітингу в Тель-Авіві, щоб розпочати несанкціоновані акції протесту, які переросли в сутички з поліцією перед штаб-квартирою партії «Лікуд» та офісами профспілки «Гістадрут».

אחלה של חומר אנושי: יסמניק לעצור במחאה בירושלים ״אאנוס את אמא שלך״. המשטרה בתגובה: ״התנהלות השוטר במקום אינה עומדת בקנה אחד עם נורמות השיח וההתנהלות המצופות מכל שוטר גם במצבים סוערים מעין אלו, ולכן היא תיבדק ותטופל בהתאם.״ pic.twitter.com/Lbtdy3GinB — לירן תמרי | Liran Tamari (@liran__tamari) June 29, 2024

Протестувальники вимагають від керівництва профспілки підтримати їхній заклик до проведення дострокових виборів.

Також учасники мітингу влаштували пожежу, яку пожежники оперативно загасили. Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них.

שוטרים התנפלו על ח״כ נעמה לזימי, תפסו ודחפו אותה ונתנו לה מכה בפנים לאחר שניסתה לסייע לעצורה. פשוט בושה וחרפה. זו פעם נוספת שבה שוטרי משטרת ישראל משתמשים באלימות נגד חברת הכנסת שמסייעת למוחים נגד האלימות המשטרתית pic.twitter.com/LVn7ecliTg — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) June 29, 2024

На відеозаписах сутички видно, як правоохоронці намагаються вивести з протесту депутатку Нааму Лазімі з опозиційної Лейбористської партії. Вона розповіла 12-му каналу, що поліцейські напали на неї і смикали за волосся, коли вона намагалася допомогти іншому протестувальнику.

Нагадаємо, 1 червня у Тель-Авіві та Єрусалимі, Ізраїль, спалахнули масштабні антиурядові протести. Мітингувальники вимагали відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.