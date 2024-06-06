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Росіяни вдарили безпілотником по маршрутці на Нікопольщині. Є постраждалі (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни вдарили безпілотником по маршрутці на Нікопольщині. Є постраждалі (відео)
Пожежники оперативно ліквідували займання
фото: ДСНС

Внаслідок займання постраждало четверо людей

На Нікопольщині ворожий дрон поцілив у рейсовий автобус. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео ліквідації пожежі.

Рятувальники повідомляють, що постраждало четверо людей. Вони вже отримують медичну допомогу в лікарні.

Пожежники швидко ліквідували займання. Раніше про влучання БпЛА повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

«Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили», – розповів він. За словами Лисака, постраждали люди, які знаходилися всередині. Це 38-річна жінка та чоловіки 52, 65 і 73 років.

Нагадаємо, у середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних. Селидівська міська рада повідомляє також, що у місті пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

Внаслідок атаки БПЛА вночі проти четверга, 6 червня, в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За словами посадовця, постраждалих та загиблих немає. На місці працюють усі відповідні служби.

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Теги: відео автобус жінка рятувальники державна служба

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