Росіяни вдарили безпілотником по маршрутці на Нікопольщині. Є постраждалі (відео)
Внаслідок займання постраждало четверо людей
На Нікопольщині ворожий дрон поцілив у рейсовий автобус. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео ліквідації пожежі.
Рятувальники повідомляють, що постраждало четверо людей. Вони вже отримують медичну допомогу в лікарні.
❗️Окупанти дроном-камікадзе вдарили по маршрутці у Нікополі на Дніпропетровщині. Виникло займання.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2024
Постраждало 4 людей, вони отримують медичну допомогу у лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу. pic.twitter.com/lVaJuNLALf
Пожежники швидко ліквідували займання. Раніше про влучання БпЛА повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили», – розповів він. За словами Лисака, постраждали люди, які знаходилися всередині. Це 38-річна жінка та чоловіки 52, 65 і 73 років.
Нагадаємо, у середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних. Селидівська міська рада повідомляє також, що у місті пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.
Внаслідок атаки БПЛА вночі проти четверга, 6 червня, в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За словами посадовця, постраждалих та загиблих немає. На місці працюють усі відповідні служби.
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