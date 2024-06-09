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У Канаді під час злету загорівся літак із майже 400 пасажирами на борту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Канаді під час злету загорівся літак із майже 400 пасажирами на борту
Пасажирський Boeing-777
фото ілюстративне

Літак, який виконував рейс до Франції, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Торонто Пірсон

У Канаді під час злету загорівся Boeing-777 із майже 400 пасажирами на борту. Інцидент стався з літаком авіакомпанії Air Canada в аеропорту Торонто. Про це повідомляє Inews.

У мережі публікують відео надзвичайної події. Як видно на кадрах, одразу після відриву від злітно-посадкової смуги двигун лайнера почав іскрити, а потім звідти вирвалися язики вогню, хвостову частину охопило полум’я.

Літак, який виконував рейс до Франції та перевозив близько 400 пасажирів, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Торонто Пірсон через надзвичайну подію. Він розвернувся і здійснив вимушену посадку.

В авіакомпанії повідомили, що ніхто з пасажирів не постраждав.

«Пасажири були пересаджені на інший літак пізніше того ж вечора. На борту літака Boeing-777 перебувало 389 пасажирів і 13 членів екіпажу... Наші пілоти – висококваліфіковані фахівці, які добре навчені безпечно управляти такими інцидентами. І в цьому випадку ситуація була швидко стабілізована, відповідно до наших стандартними процедурами – і літак здійснив нормальну посадку», – сказано у заяві авіакомпанії.

Раніше астронавт Вільям Андерс, один із членів екіпажу «Аполлона-8», який вперше облетів Місяць, розбився в авіакатастрофі.

До слова, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико. 

Теги: Торонто літак відео

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