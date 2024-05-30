Головна Техно Авто
search button user button menu button

Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)
Ютубер створив неймовірний дерев’яний салон для авто
скріншот з відео

Чоловік повністю розібрав Mitsubishi Pajero і перетворив його на люксове авто

Американський ентузіаст та автомайстер Woodworking Art вирішив створити свою версії преміум автомобіля Mercedes-AMG G63. Ця модель є неймовірно дорогою і виходить за рамки бюджету більшості людей.

Щоб побудувати власний G-клас, майстер почав зі старого Mitsubishi Pajero і повністю розібрав його до голого шасі. Потім він вручну зібрав і зварив для нього нову сталеву раму з такою ж квадратною формою та пропорціями, що й Mercedes. Шасі та раму пофарбували в чорний колір, і можна було розпочати тривалий процес монтажу всіх дерев’яних панелей кузова ручної роботи.

Невідомо, який тип деревини використовувався, але майже напевно вона набагато важче, ніж оригінальний кузов Mercedes.

І це не лише зовнішній вигляд авто, яке тепер одягненуто у дерев’яні деталі. Майстер також створив неймовірний дерев’яний салон.

Нагадаємо, Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити останню лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені санкціями в Росії, у відповідь на війну в Україні.

За інформацією видання, об'єднання вирішило повністю заборонити експортувати в республіку технології та товари, які можуть бути використані у військових цілях. Тепер план належить схвалити всім членам блоку. Відповідно до проєкту, з яким ознайомилася Financial Times, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на «мінімізацію ризику обходу».

Теги: автомобіль Mercedes відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР
Зміни до ПДР, перерахунок пенсій та закон про мобілізацію: що зміниться із 1 травня
1 травня, 05:30
У першому читанні законопроєкт щодо заборони евакуації авто під час війни підтримали 234 депутати
Евакуацію автомобілів на час війни можуть заборонити: деталі нового законопроєкту
22 травня, 16:19
Наразі слідчі намагаються з’ясувати мотив злочину
У Польщі жорстоко вбили українця (відео)
17 травня, 06:09
Акція протесту пояснюється тим, що на частку повітряного транспорту припадає майже десять відсотків викидів парникових газів у Німеччині, які сприяють глобальному потеплінню
Активісти заблокували злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена на знак протесту
18 травня, 10:29
За словами Філатова, завжди знайдуться «вдячні люди», які будуть лише роздавати поради
Мер Дніпра емоційно розповів про людей, які псують йому настрій
22 травня, 10:47
На думку Лукашука, Ходорковський відпрацьовує російські наративи
Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики
20 травня, 16:05
Нардепка про спілкування із американськими політиками: Якщо ви не хочете, щоб Харків перетворився у Маріуполь, то просто зобов'язані нам дати можливість бити по Росії
Дайте дозвіл бити по Росії. Нардепка розповіла про настрої в американському Конгресі
24 травня, 08:10
Росіяни продовжували купувати автівки через Білорусь
Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок
23 травня, 11:05
Актор вже відкрив збір на піротехнічну машину для гуманітарного розмінування
Під дощем у прифронтовій зоні: Актор Коллінз побачив, як розміновують територію України
23 травня, 14:58

Авто

Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)
Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)
Міноборони випробувало техніку для евакуації військових (фото)
Міноборони випробувало техніку для евакуації військових (фото)
Послуги для водіїв повернулися в «Дію»
Послуги для водіїв повернулися в «Дію»
Чи може ТЦК позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
Чи може ТЦК позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
Мобілізація транспорту на потреби ЗСУ: деталі
Мобілізація транспорту на потреби ЗСУ: деталі
Скільки людей загинуло на дорогах з початку року: поліція назвала цифру
Скільки людей загинуло на дорогах з початку року: поліція назвала цифру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
36K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
29K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
20K
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
14K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці
9534
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua