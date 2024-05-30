Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)

Чоловік повністю розібрав Mitsubishi Pajero і перетворив його на люксове авто

Американський ентузіаст та автомайстер Woodworking Art вирішив створити свою версії преміум автомобіля Mercedes-AMG G63. Ця модель є неймовірно дорогою і виходить за рамки бюджету більшості людей.

Щоб побудувати власний G-клас, майстер почав зі старого Mitsubishi Pajero і повністю розібрав його до голого шасі. Потім він вручну зібрав і зварив для нього нову сталеву раму з такою ж квадратною формою та пропорціями, що й Mercedes. Шасі та раму пофарбували в чорний колір, і можна було розпочати тривалий процес монтажу всіх дерев’яних панелей кузова ручної роботи.

Невідомо, який тип деревини використовувався, але майже напевно вона набагато важче, ніж оригінальний кузов Mercedes.

І це не лише зовнішній вигляд авто, яке тепер одягненуто у дерев’яні деталі. Майстер також створив неймовірний дерев’яний салон.

Нагадаємо, Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити останню лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені санкціями в Росії, у відповідь на війну в Україні.

За інформацією видання, об'єднання вирішило повністю заборонити експортувати в республіку технології та товари, які можуть бути використані у військових цілях. Тепер план належить схвалити всім членам блоку. Відповідно до проєкту, з яким ознайомилася Financial Times, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на «мінімізацію ризику обходу».