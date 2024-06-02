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В Ізраїлі розпочалися масштабні антиурядові протести (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Ізраїлі розпочалися масштабні антиурядові протести (відео)
У Тель-Авіві присутні 120 тисяч демонстрантів
фото з відкритих джерел

В Єрусалимі мітингувальники йшли через центр міста до резиденції президента з плакатами з написом «Дякуємо, Байдене» та закликали до припинення вогню у Секторі Гази

1 червня у Тель-Авіві та Єрусалимі, Ізраїль, спалахнули масштабні антиурядові протести. Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Times of Israel.

Протестувальники також вимагають дострокових виборів та угоди про звільнення заручників, які утримуються терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази. Організатори протесту стверджують, що у Тель-Авіві присутні 120 тисяч демонстрантів.

В Єрусалимі мітингувальники йшли через центр міста до резиденції президента з плакатами з написом «Дякуємо, Байдене» та закликали до припинення вогню у Секторі Гази.

Видання пише, що єрусалимський марш протесту очолюють кілька родичів заручників.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу.

До слова, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС мітинг

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