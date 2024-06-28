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У Києві протестувальники частково перекрили Вокзальну площу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві протестувальники частково перекрили Вокзальну площу
Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників
фото: з відкритих джерел

Компанія радить киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу

Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників. Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниця».

«До уваги пасажирів та зустрічаючих, що прямують на Центральний залізничний вокзал Києва. Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників.

Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акція протесту не стосується діяльності «Укрзалізниці» та вокзалів. Компанія радить киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.

Згодом «Укрзалізниця» повідомила, що шлях до вокзалу вільний, потяги далі курсуватимуть за розкладом.

За даними ЗМІ, у Києві зранку 28 червня протестувальники вийшли на мітинг проти знесення оптового ринку. Через це частково перекрили Вокзальну площу. 

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси на вихідні.

Також стало відомо, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.

Теги: Укрзалізниця протест вокзал мітинг

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