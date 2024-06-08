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Підліток понад пять годин провів у зруйнованому російською ракетою будинку та зумів врятувати тітку і сестру

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Підліток понад пять годин провів у зруйнованому російською ракетою будинку та зумів врятувати тітку і сестру
14-річний герой Данило самотужки гасив полум'я водою
фото: скріншот із відео

Хлопчик самотужки гасив пожежу та заспокоював рідних

 

У Києві 14-річний Данило Яременко став одним із семи лауреатів благодійної акції «Діти-Герої» від МВС України. Понад п'ять годин провів в охопленій димом та полум'ям квартирі на 13 поверсі – його будинок потрапив під масований обстріл РФ уранці 7 лютого. Хлопець самотужки гасив полум'я водою та заспокоював тітку і сестру. Про це повідомив пресцентр МВС і оприлюднив відповідне відео.

«Разом із Данилом у квартирі перебували його п’ятирічна сестра та тітка. Хлопець зумів взяти на себе відповідальність і упродовж п’яти годин намагався зробити все, щоб його рідні не панікували, він їх весь час заспокоював, вів перемовини із рятувальниками, батьками. Крім того, у квартирі почалася пожежа і Данило почав самотужки гасити пожежу водою», – ідеться у повідомленні.

Надихавшись димом, підліток зумів зробити так, щоб молодша сестра і тітка майже не постраждали.

«Данило Яременко став одним із семи лауреатів благодійної акції «Діти-Герої» від МВС України. Хлопець отримав подарунки від МВС України, швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, Gen-Ukraine, а також Ради Європи та UNICEF», – розповіли у МВС.

Нагадаємо, світлина зустрічі українського священника Івана Теремка, який сам носить протези, з військовим, що втратив кінцівки, викликала хвилю емоцій у соцмережах. Історія священника Івана Теремка та Володимира Бойчука є свідченням непереможного духу українського народу, який знаходить сили підтримувати один одного навіть у найскладніші часи.

До слова, закарпатець Василь Штефко без обох ніг зголосився добровольцем у військо. Аби взяли, 55-річний чоловік збрехав, що має лиш один протез, а друга нога – здорова. Про це повідомляє майор 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Ярослав Галас у Facebook. За його словами, Василь Штефко втратив обидві ноги під час заробітків у Росії ще у 2004 році. Після 24 лютого 2022 року просто не зміг всидіти вдома і попросився добровольцем на фронт.

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Теги: пожежа Європа обстріл будинок відео

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