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У Мексиці кандидат в мери був застрелений під час зустрічі з виборцями (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Мексиці кандидат в мери був застрелений під час зустрічі з виборцями (відео)
Невідомий зробив у напрямку політика щонайменше 15 пострілів
фото: El Universal

На передвиборчому мітингу застрелили кандидата у мери Хосе Альфредо Кабрера Барр'єнтоса

Кандидат у мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес від правоцентристського альянсу «Сила та серце за Мексику» у штаті Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барр'єнтос отримав смертельні вогнепальні поранення під час фінального мітингу передвиборчої кампанії. Про це пише газета El Universal. Коли політик перебував у натовпі виборців, до нього зі спини підійшов зловмисник, який вихопив пістолет та відкрив вогонь. Нападник стріляв у потилицю.

У момент вбивства поряд із мером перебували десятки виборців, які його вітали. Політик був у натовпі і, згідно з кадрами, що з'явилися в мережі, міг спілкуватися з кожним із них. На цих кадрах чути щонайменше 15 пострілів.

Як повідомили у місцевій прокуратурі, нападника ліквідували. За час виборчої кампанії у штаті Герреро було вбито п'ятьох кандидатів у мери різних міст та одного здобувача депутатського крісла.

Нагадаємо,  у мексиканському місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія у штаті Нуево-Леон впали конструкції сцени під час мітингу з кандидатом у президенти Мексики Хорхе Альваресом Майнесом. В результаті загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще близько 50 глядачів отримали травми. За іншими даними, загинули десять осіб, постраждали щонайменше 60.

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Теги: вибори політика смерть Мексика відео пістолет

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