Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок
Протоієрей Іван кричав на патрульних
фото: скріншот із відео

Під час спілкування з правоохоронцями представник священнослужитель лаявся

В Ужгороді священник Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрей Іван (Іван Лях) заїхав у будинок. ДТП сталась у середмісті. Під час спілкування з правоохоронцями представник Московської церкви лаявся і кричав на патрульних. Відповідне відео оприлюднив місцевий журналіст Віталій Глагола на своєму телеграм-каналі.

«2 червня близько обіду пʼянезний священнослужитель на своєму Ford Focus влетів в будинок в центрі Ужгорода. Мова йде про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрея Івана (Лях Іван Петрович). Любитель оковитої служив в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді», – уточнив Глагола.

У священника вилучили посвідчення водія.

Раніше у селі Зеленів Вижницького району на Буковині громада проголосувала за перехід до Православної церкви України. 

Нагадаємо, в Україні все більше релігійних громад переходять до ПЦУ. Станом на кінець грудня 2023 року, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. Відповідні дані опублікувала платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Читайте також:

 

Теги: будинок журналіст священник свято відео громада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Портников наголосив, що про жодне «партнерство» між Україною та РФ не може йтися
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
28 травня, 14:08
Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету
«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку
27 травня, 19:47
Військові виявили на звільнених територіях «ждунів»
Десантники показали українців, що чекали на «руський мір»
25 травня, 20:42
Актор вже відкрив збір на піротехнічну машину для гуманітарного розмінування
Під дощем у прифронтовій зоні: Актор Коллінз побачив, як розміновують територію України
23 травня, 14:58
За словами Філатова, завжди знайдуться «вдячні люди», які будуть лише роздавати поради
Мер Дніпра емоційно розповів про людей, які псують йому настрій
22 травня, 10:47
На місці незаконної церкви Московського патріархату тепер вільний простір
Знесення незаконного церковного МАФа: ранкові фото
17 травня, 07:12
«Дитячий світ» - модерністська будівля в Дніпровському районі Києва, побудована у 1987 році
«Дитячий Світ» у Києві позбувся незаконної 15-метрової реклами (фото)
13 травня, 17:56
Великдень – найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн
Христос Воскрес!
5 травня, 10:00
Внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру
Війська Росії увійшли на американську авіабазу в Нігері – Reuters
3 травня, 04:16

Події в Україні

Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє підлітків
Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє підлітків
Атаки окупантів на енергосистему: скільки піде часу на відновлення
Атаки окупантів на енергосистему: скільки піде часу на відновлення
П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок
П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок
Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку
Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку
Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії
Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії
Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ – BBC
Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ – BBC

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
15K
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
12K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
8274
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
6876
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6226
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Сьогодні, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Сьогодні, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Вчора, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua