П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок

Під час спілкування з правоохоронцями представник священнослужитель лаявся

В Ужгороді священник Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрей Іван (Іван Лях) заїхав у будинок. ДТП сталась у середмісті. Під час спілкування з правоохоронцями представник Московської церкви лаявся і кричав на патрульних. Відповідне відео оприлюднив місцевий журналіст Віталій Глагола на своєму телеграм-каналі.

«2 червня близько обіду пʼянезний священнослужитель на своєму Ford Focus влетів в будинок в центрі Ужгорода. Мова йде про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрея Івана (Лях Іван Петрович). Любитель оковитої служив в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді», – уточнив Глагола.

У священника вилучили посвідчення водія.

Раніше у селі Зеленів Вижницького району на Буковині громада проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Нагадаємо, в Україні все більше релігійних громад переходять до ПЦУ. Станом на кінець грудня 2023 року, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. Відповідні дані опублікувала платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».