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Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців
фото: з відкритих джерел

Київ готує симетричну відповідь

Ізраїль запровадив додаткові обмеження на в’їзд громадян України. У відповідь Київ запроваджує свої обмеження для ізраїльських громадян. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Як зазначається у повідомленні, з 1 липня громадяни країн із безвізовим режимом в'їзду в Ізраїль (Україна серед них) повинні подавати документи на отримання дозволу Eta-Il для перебування в країні на строк до 90 днів. 

«Україна та Ізраїль мають тісні стосунки з моменту запровадження безвізової політики у 2010 році. Однак останні дії Ізраїлю, такі як обмеження українських біженців і відмова у в’їзді багатьом українцям, погіршили ці відносини. Остання вимога фактично припиняє дію безвізового режиму», – зазначили в українському посольстві.

Таким чином Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього погодження в’їзду для громадян Ізраїлю. Зазначається, що це стосуватиметься зокрема і тисяч паломників з Ізраїлю, які щорічно відвідують Україну. Як саме працюватимуть ці «електронні візи», ще вирішується, кажуть у посольстві.

«Україна залишається відкритою для діалогу з Ізраїлем для обговорення та узгодження цих змін у політиці подорожей на користь обох країн», – зауважили в дипустанові.

Раніше український посол пояснив, чим дратує Україна Ізраїль.

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Теги: Ізраїль кордон прикордонники українці

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