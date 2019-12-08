Нетаньяху хоче від США визнання анексії Йорданської долини



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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Зараз існує можливість визначити східний кордон Ізраїлю і поширити ізраїльський суверенітет на Йорданську долину – прем’єр-міністр Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що буде домагатися визнання Вашингтоном поширення ізраїльського суверенітету на Йорданську долину.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

«Я хочу визнання американцями нашого (ізраїльського – ред.) суверенітету над Йорданської долиною. Мені здається, прийшов час поширити суверенітет Ізраїлю на долину річки Йордан і врегулювати статус всіх єврейських поселень в Іудеї і Самарії (ізраїльська назва Західного берега річки Йордан – ред.) – які розташовані всередині великих поселенських блоків, так і знаходяться за їх межами. Вони всі стануть частиною Держави Ізраїль», – додав він.

За словами Нетаньяху, зараз існує «можливість визначити східний кордон Ізраїлю і поширити ізраїльський суверенітет на Йорданську долину з визнанням цього кроку зі сторони США».

Він також зазначив, що вів перемовини 5 грудня щодо анексії поселень з держсекретарем США Майклом Помпео в Лісабоні, спростувавши тим самим затвердження Держдепартаменту.

«Була заява (Держдепартаменту – ред.), що це питання не піднімалося (в ході зустрічі з Помпео – ред.), але воно все-таки піднімалося», – заявив Нетаньяху.

У грудні 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію №2334 з вимогою припинити ізраїльську поселенську діяльність на окупованих територіях. Ізраїль тоді заявив, що не виконуватиме положення цього документа.

Нагадаємо, Помпео пояснив різницю між визнанням Голанських висот і Криму.

Як повідомлялося, в Ізраїлі пройшла масова демонстрація з вимогою відставки Нетаньягу.