У США внаслідок стрілянини біля нічного клубу загинули 4 людини
Стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом)
Фото: New York Post/Seth Gottfried
Поліція почала розслідування
В американському місті Нью-Йорк сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 4 людини та ще 4 отримали поранення.
Про це повідомляє газета New York Post.
Зазначається, стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом).
Троє постраждалих були госпіталізовані. Інформації про стан їх здоров’я поки не надходило.
Поліція почала розслідування. У зв’язку з інцидентом співробітники правоохоронних органів допитують свідків.
Нагадаємо, напередодні на Сумщині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в гральному закладі.