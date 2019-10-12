  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США внаслідок стрілянини біля нічного клубу загинули 4 людини

    • Розсилка
    <p>Стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом)</p> - У США внаслідок стрілянини біля нічного клубу загинули 4 людини

    Стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом)

    Фото: New York Post/Seth Gottfried

    Поліція почала розслідування

    В американському місті Нью-Йорк сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 4 людини та ще 4 отримали поранення.

    Про це повідомляє газета New York Post.

    Зазначається, стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом).

    Троє постраждалих були госпіталізовані. Інформації про стан їх здоров’я поки не надходило.

    Поліція почала розслідування. У зв’язку з інцидентом співробітники правоохоронних органів допитують свідків.

    Нагадаємо, напередодні на Сумщині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в гральному закладі.

    кримінал США Нью-Йорк розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ