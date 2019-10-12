У США внаслідок стрілянини біля нічного клубу загинули 4 людини



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Стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) Фото: New York Post/Seth Gottfried

Поліція почала розслідування

В американському місті Нью-Йорк сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 4 людини та ще 4 отримали поранення.

Про це повідомляє газета New York Post.

Зазначається, стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом).

Троє постраждалих були госпіталізовані. Інформації про стан їх здоров’я поки не надходило.

Поліція почала розслідування. У зв’язку з інцидентом співробітники правоохоронних органів допитують свідків.

Нагадаємо, напередодні на Сумщині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в гральному закладі.