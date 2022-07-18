В Україні арештовано заклади та майно російського ресторатора на 400 млн грн

У ході слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування. Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.

Майно якого саме росіянина арештували у БЕБ не зазначають. Водночас «Інтерфакс-Україна» з посиланням на своє джерело пише, що, імовірно, йдеться про активи холдингу Bulldozer Group, керівним партнером якого є російський мільйонер Олександр Орлов.

Раніше у березні Bulldozer Group Ukraine заявила про припинення співпраці з холдингом. Серед українських активів компанії: мережа ресторанів Queen, Virgin Izakaya Bar, Eshak та інші, а також заміський комплекс Queen Country Club.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині правоохоронці арештували активи російської компанії на понад 2 млрд грн. Фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії.