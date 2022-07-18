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    Новини

    В Україні арештовано заклади та майно російського ресторатора на 400 млн грн

    В Україні арештували&nbsp;мережу ресторанів Queen - В Україні арештовано заклади та майно російського ресторатора на 400 млн грн
    В Україні арештували мережу ресторанів Queen
    фото ілюстративне

    Бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій

    В Україні арештували мережу розважальних закладів та ресторанів російського мільйонера. Нерухоме майно розташоване у різних містах України. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

    «Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України», – йдеться в повідомленні.

    У ході слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

    Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування. Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.

    Майно якого саме росіянина арештували у БЕБ не зазначають. Водночас «Інтерфакс-Україна» з посиланням на своє джерело пише, що, імовірно, йдеться про активи холдингу Bulldozer Group, керівним партнером якого є російський мільйонер Олександр Орлов.

    Раніше у березні Bulldozer Group Ukraine заявила про припинення співпраці з холдингом. Серед українських активів компанії: мережа ресторанів Queen, Virgin Izakaya Bar, Eshak та інші, а також заміський комплекс Queen Country Club.

    Раніше повідомлялося, що на Вінниччині правоохоронці арештували активи російської компанії на понад 2 млрд грн. Фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії.

    Теги: росія окупанти нерухомість війна Україна окупація Бюро економічної безпеки України #stoprussia
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    В Україні арештовано заклади та майно російського ресторатора на 400 млн грн