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Розвідка прокоментувала «бавовну» в Криму: яку зброю окупантів вдалося знищити

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала «бавовну» в Криму: яку зброю окупантів вдалося знищити
фото: скріншот відео з соцмереж

Невідомі безпілотники знищили ворожі ракети, якими росіяни планували вдарити по Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило наслідки вибуху в тимчасово окупованому Джанкої в Криму, який пролунав сьогодні, 20 березня. Чергова «бавовна» знищила цінну зброю окупантів.

«Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калибр НК» під час їхнього транспортування залізницею», – зазначили в ГУР.

Як пояснює розвідка, «Калибр НК» – це ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї – понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.

«Загадкова «бавовна» продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації», – резюмували у відомстві.

Нагадаємо що сьогодні, 20 березня, у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) пролунав вибух, було чути стрілянину та активну авіацію.

До слова, у тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід.  Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста. Попередньо хтось проник за паркан і заклав вибухівку. Зазначається, що потужність вибухівки була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Трохи пошкодило металеву трубу, поряд виявили вирву діаметром 70 см.

Також 18 березня, вранці в окупованому Севастополі прогриміла серія вибухів.

Теги: Крим росіяни вибух розвідка

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