Вересень 2019 став найспекотнішим на Землі - дослідження



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Високі температури представляють набагато більшу загрозу для людей, ніж природні явища, такі як шторми, цунамі та інше

У попередні роки рекордна спека була у вересні 2016 року

Вересень - 2019 був офіційно визнаний максимально теплим місяцем за 140 років.

Організація Copernicus Climate Change, що відстежує глобальний клімат, опублікувала температурний звіт, повідомляє CBS News

Зазначається, що у попередні роки рекордна спека була у вересні 2016 року.

Тоді в більшості країн Європи, в деяких частинах США, Ірану, Афганістану, Монголії, Північного Китаю і Арктики була зафіксована температура повітря набагато вище, ніж в середньому у вересні.

При цьому показники температури в Норвегії, Швеції і Антарктиді були нижчі за середні.

Вчені пояснюють це індустріальною діяльністю людини.

На їхню думку, техногенний фактор сприяє тому, що планета нагрівається з небезпечною швидкістю.

На їхню думку, високі температури представляють набагато більшу загрозу для людей, ніж природні явища, такі як шторми, цунамі та інше.

Теплові хвилі, що несуть небезпеку, безпосередньо пов'язані зі зміною клімату.

Потоки гарячого повітря створюють додатковий підігрів, посилюючи поширення і потужність теплових хвиль.

Для людства головною метою, що вимагає невідкладних дій, є стримування підвищення температури в найближчі 100 років.

До такого висновку прийшли в ООН.

На думку експертів, без належних зусиль, необхідних для його реалізації, потепління може перевищити 3 ° C, що призведе до руйнівних наслідків для всієї екосистеми Землі.

Раніше вже повідомлялося, що міжнародна група вчених підтвердила, що зі зміною клімату, максимальна сила екстремальних погодних явищ зросте, що призведе до збільшення економічних збитків.

Також писалося про те, що вчені пояснили, як може змінитися екосистема планети до 2050 року.

Їх дослідження зможуть допомогти в розробці політики та прийнятті рішень, що стосується інвестицій в природу.

Крім того, американські вчені з'ясували, що до середини поточного сторіччя спека пошириться на значні території.

Так, згідно зі сценарієм помірного викиду парникових газів, територія, яку охоплюватиме екстремальна спека, виросте на 50-80%.

При максимальному ж зростанні концентрації діоксиду вуглецю, площа охоплена спекою може подвоїтися.