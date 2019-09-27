Окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу
Обшук проводиться без присутності адвоката
Російські силовики у п'ятницю, 27 вересня, проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.
Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на джерело, силовики пред'явили постанову, в якому зазначено провести обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметова.
Обшук ведуть без присутності адвоката.
Про обшук у Аметова повідомив у соцмережі голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.
«В домі голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова російські окупанти проводять обшук», - написав Чубаров.
Офіційної інформації російських правоохоронних органів Криму з приводу обшуку немає.
Відомо, що у травні 2017 року в будинок Аметова вже приходили з обшуком і затримали сина.
До слова, колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.