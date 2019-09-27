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    Окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу

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    У травні 2017 року в будинок Аметова вже приходили з обшуком - Окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу
    У травні 2017 року в будинок Аметова вже приходили з обшуком

    Обшук проводиться без присутності адвоката

    Російські силовики у п'ятницю, 27 вересня, проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.

    Як повідомляють Крим.Реалії з посиланням на джерело, силовики пред'явили постанову, в якому зазначено провести обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметова.

    Обшук ведуть без присутності адвоката.

    Про обшук у Аметова повідомив у соцмережі голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

    «В домі голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова російські окупанти проводять обшук», - написав Чубаров.

    Офіційної інформації російських правоохоронних органів Криму з приводу обшуку немає.

    Відомо, що у травні 2017 року в будинок Аметова вже приходили з обшуком і затримали сина.

    До слова, колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

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